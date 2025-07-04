سعر الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025.. تحديث في عيار 21 مع بداية التعاملات

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات التابعة لاتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025، إذ كشفت التقارير عن تغيير في أسعار عيار 21، إذ سجل سعره في بداية التعاملات الصباحية نحو 4390 جنيهًا للشراء، دون احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووفقًا للتحديث الأخير من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب، بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية 4390 جنيهًا للشراء و4370 جنيهًا للبيع، قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، إذ يعتبر هو العيار الأكثر شهره في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين في مصر نحو 5017 جنيهًا للشراء و4994 جنيهًا للبيع، دون احتساب الضريبة والمصنعية، والذي يستخدم في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في محلات الصاغة، دون احتساب المصنعية، 3763 جنيهًا للشراء و3746 جنيهًا للبيع، قبل إضافة ضريبة الدمغة والمصنعية في بداية التعاملات الصباحية.

سعر أوقية الذهب عالميًا بالدولار

ويتداول سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية اليوم عند مستويات 3037 دولارًا للشراء و3036.5 دولار للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في التعاملات الصباحية، قبل احتساب المصنعية أو ضريبة الدمغة، متوسطًا بالسوق المحلية 35 ألفًا و120 جنيهًا للشراء و35 ألفًا و100 جنيه للبيع.