مفتي الجمهورية من مستشفى العريش: الكلام لا يكفي وصف آلام مصابي فلسطين

قال الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية إن اللسان يعجز عن وصف آلام المصابين الفلسطينيين المنقولين إلى المستشفيات المصرية في مدينة العريش لتلقي العلاج اللازم.

أضاف مفتي الجمهورية في تصريحات خاصة خلال تفقده عدد من المصابين في مستشفي العريش العام اليوم الأحد أنه التقى عددا من المصابين للربط علي قلوبهم والتأكيد على أن الدولة المصرية معهم وتعمل على إيقاف الحرب والدماء التي تسفك في قطاع غزة.

مفتي الجمهورية: موقف مصر لن يتغير في قضية التهجير

وقال مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء تقف جنبا الي جنب مع الدولة المصرية بكل مؤسساتها ضد قرار تهجير الأشقاء الفلسطنيين من قطاع غزة الي اي مكان باعتباره تصفية القضية كاملة.

دعم قطاع غزة

وأشار إلى أنه يدعو كل أصحاب الضمائر الحية وأصحاب القلوب الرحيمة أن ينظرو الي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضرورة وقف التهجير ودخول المساعدات من أطعمة وأدوية وشراب الي القطاع لرفع العبء عنهم.

وطالب المؤسسات الدولية بتطبيق القوانين التي تمنع التجويع بشكل حاسم وبكل قوة باعتباره أحد طرق الحرب التي يتم استخدامها ضد الشعب الفلسطيني.

واستمع مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد الي آلية استقبال المصابين الفلسطينين من قطاع غزة بدء من وصولهم الي معبر رفح البري، ونقطة الفرز ثم نقلهم بسيارات الإسعاف المصرية علي المستشفيات طبقا لاحتياج الحالات سواء في مدينة العريش أو المدن القريبة بالإسماعيلية وبور سعيد والقاهرة.