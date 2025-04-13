أمل الحناوي: زيارة الرئيس السيسي إلى قطر تبحث تنسيق الجهود لإنهاء مأساة غزة

قدمت الإعلامية أمل الحناوي، موفدة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، تفاصيل حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا وغير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وقالت «الحناوي»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر تؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى سلسلة الزيارات المتبادلة التي شهدتها السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

العلاقات المصرية القطرية شهدت نقلة نوعية

وأضافت أن العلاقات المصرية القطرية شهدت نقلة نوعية منذ زيارة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى القاهرة في يونيو 2022، ثم زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة في سبتمبر من نفس العام، فضلًا عن مشاركته في افتتاح كأس العالم 2022.

وتابعت أن العلاقات استمرت في التطور، وشهد الثلث الأول من عام 2023 زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري إلى قطر، وهو ما ساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفي 2024، استضافت الدوحة الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، ما يعكس التقارب المستمر على مختلف الأصعدة.

تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وقطر

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس السيسي الحالية تأتي في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وقطر، وتستهدف الزيارة تكثيف الاستثمارات المتبادلة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والصناعات التحويلية والزراعة، مؤكدة أن مصر تشهد نهضة اقتصادية مهمة، ما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل وجهة رئيسة للاستثمارات القطرية في مشروعات البنية التحتية والمناطق الصناعية.

وأضافت أن التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة ملحوظة، وبلغ حجم في نهاية عام 2024 نحو 205 ملايين دولار، وتعتبر قطر شريكًا استثماريًا محوريًا في مصر، إذ تساهم في العديد من المشاريع الكبرى التي تُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

التنسيق المستمر حول إنهاء الأزمة في قطاع غزة

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، قالت «الحناوي» إن مصر وقطر تعملان على التنسيق المستمر حول إنهاء الأزمة في قطاع غزة، ودعم الجهود الإنسانية، موضحة أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر تتضمن التأكيد على أهمية التنسيق بين البلدين لحل الوضع المأساوي في غزة، وخاصة في ما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، و وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت أن القضية الفلسطينية تشغل أولوية لدى الرئيس السيسي، وأنه دائمًا ما يولي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية في أي من زياراته الدولية، موضحة أن الرئيس السيسي يواصل دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتقديم الدعم الضروري للشعب الفلسطيني.