محمد رمضان يروج لحفله في أمريكا بـ«بطيخة» (فيديو)

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي الليلة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون، ويعد هذا الحفل الأول لفنان مصري على مسرح كوتشيلا.

محمد رمضان يروج لحفله في لوس أنجلوس

وروج الفنان محمد رمضان لحفله في لوس أنجلوس، من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهر خلاله يقطع بطيخ، معلقا: «اليوم هو يوم حفلتي الموسيقية في @coachella، وهو مثل البطيخة؛ خضراء من الخارج مع كل أجواء @WhatsApp والدعم، وحمراء من الداخل مثل @YouTube الذي يبث حفلتي الموسيقية المباشرة في الساعة 6 مساءً في لوس أنجلوس».

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ماذا قال محمد رمضان عن الحفل قبل انطلاقه؟

وكان الفنان محمد رمضان روج للحفل في الأيام الماضية من خلال مقطع فيديو قال فيه: «دي فرصة حلوة لي ولجمهوري العربي نثبت لأمريكا وللعالم صوتنا عالي قد إيه، يمكن تكون آخر حفلة لي في أمريكا، ويمكن ما أدخلش أمريكا تاني بعد الحفلة دي تحديدا، ولكن رسالة وهنوصلها بالفن والموسيقى والترفيه زي ما هم علمونا، أشوفكم على خير والثقة في الله نجاح».