محافظ الإسماعيلية: نعمل على إزالة أوكار النباشين

قال اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، إنه وجه برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

أضاف أكرم جلال في بيان له أن وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي أول وثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات نفذت حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق.

وتضمنت المناطق حي أول وثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، من عدة مناطق بينها بجوار مجلس المدينة وشارع المنتزه، والشارع التجاري.

الحملة متواصلة بشكل يومي

وقالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات

وأسفرت عن تحرير محضرين مخلفات للنباشين، مشيرة إلى انخفاض ظاهرة النباشين عقب الحملات المتكررة لوحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، مؤكدة على استمرار الحملات لحين الانتهاء من هذه الظاهرة تمامًا.

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، تم المرور على عدد من المحال والمخابز، وتم تحرير محضر مخلفات لأحد المحال بنطاق حي ثالث، كما تم المرور على مصنع المخلفات بأبوبلح؛ لمتابعة استقبال المصنع لمخلفات الأحياء وقرية نفيشة ومتابعة الميزان، والاطلاع على السجل البيئي.