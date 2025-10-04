القبض على 6 أشخاص بتهمة التعرض للمارة في الإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تجمع بعض الأهالي أسفل أحد الكبارى بالإسماعيلية، مع ادعاءات بتعدي بعض الخارجين على القانون على فتاة.

أظهرت التحريات أن الواقعة تعود إلى تاريخ 8 الجاري، حيث تبين تعرض بعض المتسولين للمارة بالطريق العام بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بصورة إلحاحية، واختبائهم أسفل الكوبري عقب اعتراض المواطنين على سلوكهم.

تم ضبط 6 أشخاص، من بينهم فتاتين، ولخمسة منهم معلومات جنائية، كما عُثر بحوزة أحدهم على كمية من مخدر الشابو بقصد التعاطي. اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة كما ورد في التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحفظ الأمن.