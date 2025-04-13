وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الوسائل التكنولوجية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مكتبي بريد كفر شكر الرئيسي، وكفر أبو جمعة بمحافظة القليوبية بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية؛ لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية بصورة متميزة للمواطنين؛ حيث كان في استقبالهم داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن افتتاح مكتب بريد كفر شكر الرئيسي، وكفر أبو جمعة بمحافظة القليوبية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البريد المصري ورفع كفاءة فروعه على مستوى الجمهورية؛ مشيراً إلى أن الثقة التي يحظى بها البريد المصري لدى المواطنين تمثل حافزاً قوياً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضى قدماً في مواصلة الجهود في تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي بدأت منذ سنوات لتقديم أفضل الخدمات البريدية والمالية والحكومية من خلال مكاتبه فى كل أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي على التوسع في محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري للمواطنين، وتزويد مكاتب البريد بماكينات الصراف الآلي للتيسير على المواطنين في صرف مستحقاتهم المالية.

افتتاح مكاتب بريد محافظة القليوبية

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح مكاتب بريد محافظة القليوبية يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة، ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة، مشيرة إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فى إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز رضا المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتسهيل حصولهم عليها، مؤكدة أن جهود التطوير التى تتم فى الهيئة لا تقتصر على القاهرة الكبرى فقط، بل تمتد لتشمل جميع المحافظات بنفس مستوى التطوير الجارى فى العاصمة، لتقديم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة لجميع المواطنين فى مختلف المناطق بكل سهولة ويسر.

جدير بالذكر أن منطقة بريد القليوبية بها 215 مكتب بريد منتشرة فى كافة انحاء المحافظة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.هذا ويقدم المكتبان خدمات مصر الرقمية والخدمات المالية والحكومية والبريدية المتكاملة مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية وحسابات التوفير المختلفة والحوالات المالية المحلية والدولية، وجميع الخدمات البريدية، وجميع المكاتب مزودة بماكينات صراف آلى ATM وماكينات POS لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالجودة المطلوبة.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت، والمهندس أيمن عطية، والنائب أحمد بدوى تطوير مركز خدمة عملاء سنترال بنها 2 التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذى يقدم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفنى للمشتركين والذى يصل عددهم لأكثر من 130 ألف عميل يتلقون خدمات الانترنت والخدمات الصوتية.

خدمات الاتصالات المتكاملة

واِطَّلَع الدكتور عمرو طلعت على أنواع خدمات الاتصالات المتكاملة التى يقدمها المركز للمواطنين، حيث يعد مركز خدمة العملاء بسنترال بنها 2 ضمن 23 مركز خدمة عملاء بمحافظة القليوبية التى تقدم العديد من خدمات الاتصالات، والتى تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام عن وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفنى للإنترنت والمحمول بالإضافة إلى خدمات الموبايل من المحافظ الالكترونية، وبيع أجهزة المحمول المتعددة، والتوقيع الإلكتروني، وتذكرتي، بالإضافة الى خدمات الشهر العقارى مع تخصيص عدد من موظفى خدمة العملاء لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة .جدير بالذكر انه تم تقديم الخدمات المتنوعة للجمهور خلال الربع الاول من عام 2025 لعدد 55600 عميل بمعدل شهرى 18333 عميل.

وقام الدكتور عمرو طلعت، والمهندس أيمن عطية، والنائب أحمد بدوى بزيارة وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى حميات بنها العام، والتى تعمل كمقدم خدمة ضمن منظومة التشخيص عن بُعد التى يتم تنفيذها بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى، تم خلالها الاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من المنظومة والتى شهدت إضافة 4 وحدات جديدة ليصل الإجمالى إلى 10 وحدات للتشخيص عن بُعد. وذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقانى مدير مديرية الصحة بمحافظة القليوبية.

تفعيل وحدات التشخيص عن بُعد

هذا وتعد محافظة القليوبية من أولى المحافظات فى تفعيل وحدات التشخيص عن بُعد من أجل رفع مستوى الرعاية ودعم الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تشغيل 10 وحدات للتشخيص عن بعد تقدم خدماتها لأكثر من 8000 حالة مرضية فى كل من مستشفيات القناطر الخيرية، وشبين القناطر، وبهتيم، وحميات بنها، وحميات طوخ، والمركز الترفيهى بالعبور، ومركز طبى سنديون، ومركز كفر تصفا بكفر شكر، ومستشفى صدر 23 يوليو، إلى جانب مستشفى بنها الجامعي.

واستطاعت منظومة التشخيص عن بُعد تقديم خدماتها الصحية لأكثر من 220 ألف مواطن على مستوى الجمهورية من سبتمبر 2022، حيث تعمل وحدات التشخيص عن بُعد على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى دون اللجوء إلى الانتقال خارج المحافظة، بما يسهم فى تيسير تقديم خدمات الرعاية الطبية وضمان وصولها لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، إلى جانب دورها فى تطوير المستوى العلمى والمهارى للأطباء وإتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمى الخدمات الصحية ورفع كفاءتهم فى هذا الشأن.ويعكس هذا التعاون بين الوزارة والمحافظة الجهود المبذولة من جهات الدولة المختلفة بإطلاق وتنفيذ عدد من المشروعات واتفاقات الشراكة من أجل رفع الكفاءة الرقمية للخدمات المقدمة فى المحافظات، وبناء قدرات المواطنين لمواكبة متطلبات التحول الرقمى وتحقيق التنمية المستدامة.