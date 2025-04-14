محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمناقشة مشروع تطوير شوارع المحافظة

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعاً لمناقشة مشروع تطوير شوارع المحافظة بهدف تنظيم حركة السير وتخفيف الاختناقات المرورية وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور والمهندسة هبة حافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا وعدد من التنفيذيين.

وضع حلول عملية لتحسين حركة المرور

خلال الاجتماع، استعرض المحافظ الملفات الحيوية فى إطار التنمية البشرية وتحقيق الحياة الكريمة لكل أبناء المنيا من الشمال إلى الجنوب، مؤكداً أن القضاء على الاختناقات المرورية أصبح أمراً ملحاً لمنع التكدس والازدحام.

وأشار اللواء كدواني إلى أنه تم رفع جميع شوارع المحافظة على خرائط استرشادية بالتعاون مع إدارة المرور ومديرية الطرق، وذلك لوضع الحلول العملية لتحسين تدفق حركة السيارات، تنظيم حركة المرور، وتعديل بعض التقاطعات ورفع الجزر في الشوارع الرئيسية لتوسيع الحارات المرورية، مما يساهم في تقليل الوقت المهدر في الزحام وخفض معدلات الحوادث المرورية.

تحقيق تدفق مروري مستدام

شارك الدكتور إبراهيم مبروك، الحاصل على درجة الدكتوراه في تخطيط النقل وهندسة المرور من اليابان، وجهات نظره خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن النظام الأوروبي المبني على الاتجاه الواحد هو الأساس الذي يعتمد عليه العديد من الدول لتحقيق تدفق مروري مستدام، لافتاً إلى أن التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الخطة يستوجب استخدام تقنيات الهندسة الجبرية لتعديل بعض السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد تعرقل التنفيذ الفعلي للمشروع.