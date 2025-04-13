محافظ المنيا يوجه بوضع ملصقات بقيمة تعريفة الركوب الجديدة

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن الدولة تقدم دعماً غير عادي للمواد البترولية والمحروقات وهذه الزيادات لا تمثل سوى زيادة طفيفة عما تتحمله الدولة من أعباء للتخفيف عن المواطنين، ولكن لابد أن يكون هناك تفهم من المواطن بأسباب الزيادة التي تم إقرارها لتحقيق التوازن بين المتطلبات وتلبية احتياجات الفرد، في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية غير مسبوقة.

حملات رقابية على مواقف سيارات الأجرة

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قادها محافظ المنيا، لعدد من مواقف سيارات الأجرة، ومنها موقف سيارات شرق النيل بجوار مستشفى الجامعة للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والتزام السائقين بخطوط السير، والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية وتحريك سعر البنزين والسولار.

وأوضح المحافظ أنه جرى وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما جرى التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وطالب محافظ المنيا المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين، مؤكداً «أنا متواجد مابينكم لسماع شكواكم ومقترحاتكم ولن أسمح باستغلال المواطن المنياوي».

توفير وسائل نقل آمنة للمواطنين

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي للسيارة على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وخلال جولته، أكد "اللواء كدواني" مدى تفهم المواطن المنياوي للهدف الأساسي مبادرة استبدال سيارات "البيك أب" بسيارات ميكروباص حضارية حفاظاً على أرواحهم وتقليل الحوادث وسعياً نحو توفير وسائل النقل الآمنة وآدمية للمواطنين، مناشدًا أصحاب السيارات البيك أب بالالتزام بالأغراض التى خصصت لها السيارة فهي عربات ربع نقل مخصصة لنقل البضائع والحيوانات وليست للاتجار بأرواح البشر، مضيفا أنه لا تراجع عن تطبيق منظومة استبدال البيك اب من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وكرامتهم وسلامتهم.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وحضور كل من نائبى مجلس النواب على بدوى ومجدى ملك، وممثلي البنك الزراعي المصري.