«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية نجم بمركز مطاي غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية نجم بمركز مطاي، على مدار يومين متتاليين 14 و15 أبريل الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير رعاية صحية للمواطنين

وأشارت الدكتورة نادية مكرم إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.