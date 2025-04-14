تفاصيل وظائف شركة الكهرباء.. الشروط والمستندات المطلوبة
تفاصيل وظائف شركة الكهرباء.. الشروط والمستندات المطلوبة
أعلنت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، حاجتها لشغل بعض الوظائف وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2025، وهي «مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام - رئيس قطاع التفتيش الفني ومراقبة الجودة - رئيس قطاع الدراسات والبحوث والتطوير - مدير الإدارة العامة للتصنيع المحلي - مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة - مدير الإدارة العامة لصيانة الغلايات».
شروط وظائف الكهرباء 2025
وحددت الشركة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام، كالتالي:
- بكالوريوس هندسة وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة للتعيين
- قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في الدرجة الأدنى مباشرة
- اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة في مجال العمل
- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه
شروط يجب توافرها في المتقدمين
- يشترط فى المتقدم أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيًا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة
- تُقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك بكود الجودة والأيزو، ويمكن الحصول عليها من قطاع الموارد البشرية بديوان الشركة
- يُشترط على المتقدمين من خارج الشركة بقطاع الكهرباء، ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة بجهة عملهم، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم
- تُستوفى نماذج الإنجازات ومشروع التطوير بكل دقة، ويُراعى كتابتها ونسخها على الكمبيوتر لسهولة مناقشتها في أثناء الاختبار
المستندات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2025
- 4 صور شخصية 4*6 حديثة + صورة من بطاقة الرقم القومي
- بيان حالة وظيفية معتمد من الشركة
- عدد النسخ المطلوبة 10
- سيُخطر المتقدمين والمستوفين لشروط الإعلان بموعد المقابلة الشخصية بعد الانتهاء من التقديم