تفاصيل وظائف شركة الكهرباء.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، حاجتها لشغل بعض الوظائف وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2025، وهي «مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام - رئيس قطاع التفتيش الفني ومراقبة الجودة - رئيس قطاع الدراسات والبحوث والتطوير - مدير الإدارة العامة للتصنيع المحلي - مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة - مدير الإدارة العامة لصيانة الغلايات».



شروط وظائف الكهرباء 2025

وحددت الشركة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام، كالتالي:

- بكالوريوس هندسة وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة للتعيين

- قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في الدرجة الأدنى مباشرة

- اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة في مجال العمل

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه



شروط يجب توافرها في المتقدمين

- يشترط فى المتقدم أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيًا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة

- تُقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك بكود الجودة والأيزو، ويمكن الحصول عليها من قطاع الموارد البشرية بديوان الشركة

- يُشترط على المتقدمين من خارج الشركة بقطاع الكهرباء، ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة بجهة عملهم، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم

- تُستوفى نماذج الإنجازات ومشروع التطوير بكل دقة، ويُراعى كتابتها ونسخها على الكمبيوتر لسهولة مناقشتها في أثناء الاختبار

المستندات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2025



- 4 صور شخصية 4*6 حديثة + صورة من بطاقة الرقم القومي

- بيان حالة وظيفية معتمد من الشركة

- عدد النسخ المطلوبة 10

- سيُخطر المتقدمين والمستوفين لشروط الإعلان بموعد المقابلة الشخصية بعد الانتهاء من التقديم