تفاصيل وظائف شركة الكهرباء.. الشروط والمستندات المطلوبة

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء.. الشروط والمستندات المطلوبة

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، حاجتها لشغل بعض الوظائف وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2025، وهي «مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام - رئيس قطاع التفتيش الفني ومراقبة الجودة - رئيس قطاع الدراسات والبحوث والتطوير - مدير الإدارة العامة للتصنيع المحلي - مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة - مدير الإدارة العامة لصيانة الغلايات».


شروط وظائف الكهرباء 2025

وحددت الشركة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام، كالتالي:

- بكالوريوس هندسة وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة للتعيين

- قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في الدرجة الأدنى مباشرة

- اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة في مجال العمل

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه


شروط يجب توافرها في المتقدمين

- يشترط فى المتقدم أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيًا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة

- تُقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك بكود الجودة والأيزو، ويمكن الحصول عليها من قطاع الموارد البشرية بديوان الشركة

- يُشترط على المتقدمين من خارج الشركة بقطاع الكهرباء، ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة بجهة عملهم، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم

- تُستوفى نماذج الإنجازات ومشروع التطوير بكل دقة، ويُراعى كتابتها ونسخها على الكمبيوتر لسهولة مناقشتها في أثناء الاختبار

المستندات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2025


- 4 صور شخصية 4*6 حديثة + صورة من بطاقة الرقم القومي

- بيان حالة وظيفية معتمد من الشركة

- عدد النسخ المطلوبة 10

- سيُخطر المتقدمين والمستوفين لشروط الإعلان بموعد المقابلة الشخصية بعد الانتهاء من التقديم

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