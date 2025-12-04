سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية

أعلنت شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون عن آخر تحديثات أسعار الذهب الآن في مصر في منتصف تعاملات اليوم السبت 12-4-2025، حيث وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4685 جنيهًا.

اسعار الذهب الان في منتصف التعاملات





وجاءت أسعار الذهب الان في منتصف تعاملات اليوم السبت 12-4-2025، بعد أن سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تحديثًا جديدًا لدى سوق الصاغة المصرية كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24





سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5354 جنيهًا للشراء، مقابل 5320 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21





وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4685 جنيهًا للشراء، مقابل 4655 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 22





ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة إلى 4908 جنيهات للشراء، و4877 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18





وبلغ سعر الذهب عيار 18 الآن 4016 جنيها للشراء، و3990 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 14





وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3123 جنيهًا للشراء، و3102 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب





فيما بلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 37 ألفًا و480 جنيهًا للشراء، و37 ألفًا و450 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.