سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-4-2025 بالتعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق المحلية والعالمية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بالتعاملات المسائية قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة 4 آلاف و550 جنيها للشراء.

وترصد السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر وباقي الأعيرة الأكثر انتشارًا وتداولا بالسوق المحلي، وسعر الجنيه الذهب في الصاغة والمحلات بدون سعر المصنعية، وسعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية وفقا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر بدون سعر المصنعية، 4 آلاف و550 جنيها للشراء و4 آلاف و525 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة والحلات بدون المصنعية، 5 آلاف و194 جنيها للشراء و5 آلاف و171 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 الآن

فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 الآن للجرام الواحد بدون المصنعية، 4 آلاف و761 جنيها للشراء و4 آلاف و740 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في مصر قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، 3 آلاف و896 جنيها للشراء و3 آلاف و879 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن بالتعاملات المسائية في المحلات، إلى 3 آلاف و30 جنيها للشراء و3 آلاف و16 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وزن 8 جرامات، قبل احتساب سعري المصنعية والدمغة، حوالى 36 ألف و360 جنيها للشراء و36 ألف و340 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب بالدولار عالميًا

ويتداول سعر أوقية الذهب وزن 31.1 جراما من الذهب الخالص الآن بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة عند مستويات 3164 دولارًا للشراء و3163.5 دولارًا للبيع.