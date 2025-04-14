وزير الإسكان يتابع أعمال تنفيذ الشقق بمشروع «ديارنا» في مدينة دمياط الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال البدء في تنفيذ 33 عمارة سكنية ستضم 858 وحدة جديدة ضمن مشروع «ديارنا» للإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل بالمدن الجديدة، بجانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.



تكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات على الأرض

وجه وزير الاسكان بالمتابعة المستمرة وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات على الأرض، لضغط الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدد الزمنية المحددة لها، مشددًا على الالتزام بالمعايير والتصميمات المحددة للمشروعات السكنية، لضمان وجود منتج عقاري تنافسي يلبي احتياجات المواطنين.

دفع العمل والالتزام بالمواصفات القياسية

تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ومسؤولو الجهاز، الأعمال الجارية بالمشروع السكني ديارنا الذي يقع بمنطقة تل الدير جنوب الحي الأول.



وأكد رئيس الجهاز على الشركات العاملة، أهمية دفع العمل والالتزام بالمواصفات القياسية والبرنامج الزمني، وعلى طاقم الإشراف بإعداد تقرير يومي بما جرى إنجازه من أعمال.

سير العمل بالسوق الحضارية

وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، بعض الأحياء السكنية (الأول، الرابع، المنطقة المركزية)، وأكد تكثيف أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء، ومتابعة الأعمال والتنسيق مع قسم شرطة التعمير للقضاء على الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم، ومنع ظاهرة سير مركبات التوك توك بالمدينة، وتفقد سير العمل بالسوق الحضارية للباعة الجائلين بالمجاورة 6 بالحي الأول، لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بقواعد التشغيل، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموي بالمدينة.



وفي الإطار ذاته، تفقد أعمال تنفيذ رصف الطرق بامتداد المنطقة الصناعية، لمتابعة انتظام العمل وسير الحركة المرورية بالمنطقة الصناعية، موجهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والبرنامج الزمني.