وزير الإسكان: تعظيم الاستفادة من المشروعات السكنية بالمدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، مع مسؤولي شركة فاوندرز للتسويق العقاري، لمتابعة معدلات الشركة للتسويق وحجم مبيعات بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري.

المشروعات السكنية والتنموية

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة، ومن ثم فقد وضعت خطط تسويقية وترويجية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى.

اقتراح عدد من المشروعات الاستثمارية

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء بعض الآليات والتفاصيل الخاصة بالخطة التسويقية خلال الفترة المقبلة، كما استعرض مقترحا لعدد من المشروعات الاستثمارية، مؤكدا وجود مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة والعمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الآليات التي جرى تحديدها لتناسب كافة شرائح المستثمرين والمطورين العقاريينك، كما استعرض الوزير خلال اللقاء موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها.