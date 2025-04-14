ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وتستمر الجهود الأمنية لضبط المخالفين، والحفاظ على استقرار السوق المالية.