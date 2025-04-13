ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

أسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وتستمر الجهود الأمنية لضبط المخالفين والحفاظ على استقرار السوق المالية.