ضبط 16 طن دقيق مدعم في حملات أمنية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال حملات تستهدف ضبط محاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، والبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عنه.

وأسفرت الحملات التموينية الموسعة، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 16 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الجهود لضبط المخالفين وضمان استقرار الأسواق.