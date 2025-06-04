ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق مدعمة قبل بيعها في الأسواق خلال 24 ساعة

ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق مدعمة قبل بيعها في الأسواق خلال 24 ساعة

ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق مدعمة قبل بيعها في الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، وذلك في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

أسفرت الحملات التموينية التي نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، بكمية تزيد على 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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