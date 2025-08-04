ضبط أكثر من 16 طن دقيق في حملات رقابية لضبط الأسواق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، وذلك في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

أسفرت الحملات التموينية التي نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 16 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد الوزارة استمرار جهودها لضبط المخالفات وضمان استقرار الأسواق.