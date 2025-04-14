فيلم ضي يحظى بنصيب الأسد من جوائز مهرجان هوليوود للفيلم العربي



حظت الأفلام وصناع السينما المصريين بنصيب الأسد من الجوائز في ختام الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، حيث نجح فيلم ضي: سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي في الحصول على 4 جوائز، منها جائزة الأفق الذهبي لعام 2025، بينما حصل «الشناوي» على جائزة أفضل مخرج عن إخراجه المتميز للفيلم، وذهبت جائزة أفضل سيناريو للكاتب هيثم دبور عن العمل نفسه، وذلك بالإضافة إلى حصول الفنانة السودانية إسلام مبارك على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان عن دورها في الفيلم.



ذهبت جائزة أفضل فيلم طلبة لعام 2025 في مهرجان هوليوود للفيلم العربي لـ فيلم مانجو للمخرجة رندا علي، كما حصل فيلم سر فيكتوريا للمخرجة بسمة فرح على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعام 2025، بينما حصل فيلم المخرجة شيرين دياب «عقبالك يا قلبي» على جائزة أفضل فيلم قصير.

عصام عمر يقتسم جائزة أفضل ممثل في ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي

واقتسم الفنان عصام عمر جائزة أفضل ممثل عن الأداء المميز في فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو للمخرج خالد منصور، مع الممثل الفلسطيني آدم البكري عتن دوره في فيلم إذا رأيت شيئا للمخرج عدي رشيد.



تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وشهد مهرجان هوليوود للفيلم العربي الذي أنطلقت فعالياته في الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري، إلى تكريم الفنان أحمد حلمي بجائزة الإنجاز الحياة، وذلك في حفل افتتاح المهرجان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور عدد كبير من صناع السينما العربية والعالمية، بينما تم اختيار فيلم ضي: سيرة أهل الضي ليكون فيلم افتتاح المهرجان.

وتضم المسابقة الرسمية بالمهرجان 6 أفلام لصُنَّاع سينما من الدول العربية، من بينها الفيلم المصري «ضي: سيرة أهل الضي» للمخرج كريم الشناوي، الفيلم اللبناني «أرزة» للمخرجة ميرا شعيب، والفيلم العراقي «إذا رأيت شيئاً» للمخرج عدي رشيد، والفيلم البحريني «إلكترا» للمخرجة هالة مطر، ومن كردستان فيلم «سعادة عابرة» للمخرجة سينا ​​محمد، بالإضافة إلى الفيلم المصري «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور، الذي تم اختياره ليكون فيلم ختام المهرجان.

كما يتنافس في قسم الأفلام القصيرة 16 فيلمًا قصيرًا، منها الفيلم المصري«عقبالك يا قلبي» للمخرجة شيرين دياب، والفيلمان الأردنيان «الأنشودة» للمخرجة مي غوطي و«الظلال» للمخرجة رند بيروتي، والفيلم السوري «فطام» للمخرج حسام حمو، والفيلم الجزائري «نيا» للمخرجة إيمان عيادي.