المخرج كريم الشناوي: «لام شمسية» مشروع حيّ.. والنجاح تخطى التوقعات

المخرج كريم الشناوي: «لام شمسية» مشروع حيّ.. والنجاح تخطى التوقعات

المخرج كريم الشناوي: «لام شمسية» مشروع حيّ.. والنجاح تخطى التوقعات

عبّر المخرج كريم الشناوي عن سعادته بالنجاح الواسع الذي حققه مسلسل «لام شمسية»، مؤكدًا أن ردود الأفعال الإيجابية على العمل تجاوزت كل التوقعات حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلًا لدى صناع المسلسل.

وقال الشناوي، خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»: «النجاح اللي وصله المسلسل مكانش في حساباتنا حتى في أحسن تصوّر، لكن كنا مؤمنين إننا بنقدم حاجة حقيقية، عمل يعيش ويتشاف بعد سنين، ويظل مصدر رجوع للناس».

وأوضح أن هدف فريق العمل لم يكن السعي وراء الأرقام أو نسب المشاهدة العالية، بل كان التركيز الأساسي على أهمية القضية المطروحة وتأثيرها المجتمعي، متابعًا: «أنا لما بشتغل على مشروع، مش بشتغل علشان أوصل لرقم، بشتغل علشان أطرح سؤال أو أفتح باب نقاش».

الهدف من لام شمسية هو خلق مساحة حقيقية للحوار حول موضوعات حساسة

وأضاف: «كنا مدركين إننا داخلين على مشروع صعب لكنه ضروري، الهدف كان خلق مساحة حقيقية للحوار حول موضوعات حساسة مثل قضية التحرش بالأطفال».

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