وزير التعليم الفلسطيني يطلب عقد امتحانات الثانوية العامة للفلسطينيين في مصر

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور أمجد برهم، لبحث تقديم دعم إضافي من الجانب المصري، من خلال إنشاء مراكز تعليمية لدعم التعليم الإلكتروني، خاصة في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغات، والموافقة على فتح المراكز التعليمية والسماح للمعلمين الفلسطينيين المقيمين في مصر مع أسرهم، بالمساهمة في تقديم الدروس التعليمية، دعما للتعليم الإلكتروني للطلبة الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.

امتحان الثانوية العامة لطلاب فلسطين في مصر

وتطرق الاجتماع إلى تجربة العام الماضي الناجحة في تنظيم امتحان الثانوية العامة للطلبة الفلسطينيين في مصر، حيث تقدم أكثر من 1350 طالبا وطالبة للامتحان في مدارس مصرية حكومية، بدعم وتنسيق كامل من الحكومة المصرية، ما كان له أثر كبير في دعم الطلاب نفسيا وأكاديميا.

وأعرب الدكتور أمجد برهم عن أمله في تكرار التجربة هذا العام، خاصة أنّ عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة الفلسطينيين داخل مصر يُقدّر بين 1800 إلى 1900 طالبا.



ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أنّ وزارة التربية والتعليم على استعداد تام لتقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني في مجالات التعليم المختلفة وتعزيز قدرات النظام التعليمي الفلسطيني، لضمان حصول الطلاب الفلسطينيين على التعليم الجيد والمستدام في مواجهة التحديات والصعوبات الحالية.