«مياه المنيا»: انقطاع الخدمة عن ديرمواس الأربعاء المقبل بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع مياه الشرب بعد غد الأربعاء 16 أبريل عن مركز ديرمواس من الساعة 9 صباحا و حتي الثالثة مساء.

وطالبت الشركة، المتضررين من انقطاع المياه، بضرورة توفير احتياجاتهم منها قبل فترة الانقطاع.

انقطاع مياه الشرب بمركز ديرمواس

وقال المهندس حسن يحي حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مدينة ديرمواس و توابعها، وذلك نظرا لأعمال غسل صهاريج المياه.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».