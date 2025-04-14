مشاركة قصر العيني في معرض جنيف الدولي للاختراعات

أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، ترشيح الدكتور حازم بيومي السباعي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، الذي يُعد أكبر وأهم معرض عالمي للاختراعات.

وأوضح حسام أن المعرض انعقد من 9 إلى 13 أبريل 2025 في مدينة جنيف، سويسرا، ليعرض فيه الدكتور حازم ابتكاره الثوري في مجال جراحة العظام.

وتم اختيار الدكتور حازم السباعي بعد نجاحه في مسابقة على مستوى الجمهورية لاختيار أربعة باحثين لتمثيل مصر في المعرض، وذلك بسبب اختراعه المبتكر لجهاز تشغيل آلي لجراحة تصحيح اعوجاج العمود الفقري باستخدام الروبوت الجراحي، هذا الابتكار يأتي كخطوة جديدة ومهمة في مجال جراحة العظام، حيث يساهم في تصحيح تشوهات العمود الفقري بدقة عالية وبطريقة ثلاثية الأبعاد باستخدام الروبوتات.

تحليل العمود الفقري

ويعمل الجهاز المبتكر على تحليل صور العمود الفقري واستخدام الانحرافات الموجودة في الفقرات لتوليد تعليمات رقمية دقيقة لتحريك الفقرات من وضعها المنحرف إلى الموضع المستهدف الطبيعي.

وتتم هذه العملية بدقة متناهية، حيث يتلقى الروبوت هذه التعليمات تلقائيًا، ما يتيح تصحيح التشوهات بدقة منقطعة النظير.

وطوَّر الدكتور حازم الجهاز في مصر، وأجرى تجارب مبدئية باستخدام الموتور، وتلقى نتائج إيجابية مؤكدة على فعالية الجهاز، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل براءتي اختراع مصريتين وبراءتي اختراع دوليتين بنظام الـ PCT، الأولى للجهاز نفسه والثانية لطريقة التشغيل.

وأصدر مكتب براءة الاختراع الأمريكي USPTO تقريرًا حديثًا يقر بأن الاختراع مبتكر وقابل للتصنيع، وهو ما يعكس مستوى الإبداع والتميز في هذا الابتكار المصري.

ولم تقتصر نجاحات الدكتور حازم على الاختراعات فقط، بل تم قبول أبحاثه العلمية المتعلقه بهذا الإختراع في أكبر المؤتمرات العالمية، حيث تم قبول بحثه في مؤتمر IMAST (International Meeting on Advanced Spine Techniques) لعامي 2024 و2025، التابع لأهم جمعية لأبحاث إعوجاج العمود الفقري (Scoliosis Research Society).

كما ان د حازم حاصل على جائزه جامعه القاهره للإختراع وأيضا جائزة جامعة القاهره للتفوق وله العديد من براءات اختراع المحلية والدولية، وقد حصلت جامعة لندن University College London على أحد هذه الاختراعات.

التركيز على البحث العلمي

وجدير بالذكر أن الدكتور حازم لاقى دعمًا مؤسسيًا متميزًا، حيث تُعتبر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من أبرز الداعمين لهذا الابتكار، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يلقاه الدكتور حازم من جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، وكذلك من كلية طب قصر العيني بقيادة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الذي لم يدخر جهدًا في دعم الدكتور حازم في رحلته البحثية منذ اللحظة الأولى، حيث كان له دور محوري في تذليل المعوقات وتوفير الدعم الكامل، ومن هنا، يتجلى دور الدكتور حسام صلاح، الذي يولي البحث العلمي اهتمامًا بالغًا، في توفير كل ما يحتاجه الدكتور حازم لتطوير هذا الابتكار الفريد.

وفي تعليق عميد الكلية، أشار إلى «إن ابتكار الدكتور حازم بيومي السباعي في مجال جراحة العظام يُعد فخرًا حقيقيًا لمصر ولجامعة القاهرة، نحن في كلية طب قصر العيني ندعم وبقوة كل الأبحاث والابتكارات التي تساهم في تقدم مجال الطب والعلاج، ونسعى دائمًا لتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار، إن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجاد والمثابرة، ويؤكد على قدرة مصر على أن تكون في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار الطبي».

وأوضح الدور الحيوي الذي قامت به جامعة القاهرة تحت رئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الذي يولي البحث العلمي اهتمامًا بالغًا، ويسعى دائمًا لدعم وتطوير برامج الابتكار على كل المستويات، دور الجامعة لم يتوقف عند حد الدعم الأكاديمي، بل يشمل توفير كل الإمكانيات التي ساعدت على تنفيذ هذا الابتكار بنجاح.

واستكمل قائلاً: «أتمنى أن يمثل الدكتور حازم بيومي السباعي خير تمثيل لمصر في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، وأن يعود من هناك بأكبر تقدير وإشادة يعكس مكانة مصر العلمية على الساحة العالمية، إن كلية طب قصر العيني، التي تشرفني قيادتها، فخورة بكل ما يحققه طلابها وأساتذتها، ودائمًا ما نواصل العمل على تعزيز هذا النجاح وتوسيع آفاق التعاون العلمي والبحثي».

وفي هذه اللحظات الحاسمة، يتطلع الدكتور حازم السباعي إلى مشاركته في المعرض الدولي في جنيف، وهو على يقين من أن نتائج هذا الابتكار سترفع اسم مصر عاليًا في مجال الطب والابتكار العالمي، حيث سيعرض جهازه في ساحة تتنافس فيها أكثر من ألف اختراع من مختلف دول العالم. ولأن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جماعية ودعم غير محدود من جميع الأطراف، فإنه يعتبر انتصارًا علميًا ومهنيًا لمصر.

وفي رسالته إلى الدكتور حسام صلاح، يوجه الدكتور حازم شكره العميق على دعمهم المستمر، مؤكدًا أنه بفضل هذا الدعم، سيظل هذا الابتكار رمزًا للجهود المصرية في مجال الطب والعلم، وينتظر الدكتور حازم نتيجة المعرض في جنيف، على أمل أن يكون هذا الإنجاز بداية لمزيد من النجاحات التي ترفع مصر وتضعها في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار الطبي والتكنولوجيا.

إن هذا الابتكار هو فرصة ذهبية لمصر لعرض قدراتها العلمية والإبداعية للعالم، وتحقيق خطوة جديدة نحو التفوق العالمي في مجالات الطب والتكنولوجيا.