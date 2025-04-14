جامعة القاهرة تعلن تأسيس أول شركة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية

جامعة القاهرة تعلن تأسيس أول شركة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية

جامعة القاهرة تعلن تأسيس أول شركة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية

أكدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وهي الشركة الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة، والتي تهدف إلى تحويل ملكات الإبداع وتطبيقات الأبحاث إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية، بما يعزز من الربط بين الجامعة وقطاعات الصناعة والاستثمار.

وأكدت الجامعة في بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار السعي المستمر لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكار، وتحفيز الاستثمار في المعرفة، واستنادًا إلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018.

ودعت جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والعاملين، والخريجين إلى المبادرة بالمشاركة الفعالة، من خلال تقديم إبداعاتهم ومخرجات أبحاثهم، والدخول في شراكات واعدة مع الجامعة والقطاع الخاص، بما يعود بالنفع المادي والمعنوي على الجميع.

وأشار البيان إلى أن الشركة تسعى إلى تمكين منتسبي الجامعة من استثمار أفكارهم، وحماية حقوقهم الفكرية، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، داخل بيئة مؤسسية داعمة ومحفزة على الابتكار، تتسم بالكفاءة والاستدامة.

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