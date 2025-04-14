وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتسليم أطباء دفعة 2023 العمل غدا

وجه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ببدء تسليم العمل للأطباء البشريين المكلفين الجدد دفعة 2023، الحاصلين على مجموع 90% فأكثر، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء 15 أبريل 2025، وفقاً للقرار الوزاري رقم 85 لسنة 2025، وعلى حسب الحروف الأبجدية.

الأطباء المكلفين دفعة 2023

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه من المقرر أن يتم تسليم الأطباء غداً من حرف أ إلى ب، من الحاصلين على مجموع 90% فأكثر، وتسليم الأطباء بعد يوم الأربعاء من حرف ت إلى ل، وتسليم الأطباء يوم الخميس من حرف م إلى ي.

التزام الأطباء بالحضور في الموعد المحدد

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أهمية التزام الأطباء المذكورين بالحضور في الموعد المحدد، والتوجه إلى إدارة الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية لاستلام خطابات التوجيه، تمهيداً لاستلامهم مهام العمل بمنشآت الرعاية الصحية الأولية المختلفة بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن المديرية قد أنهت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأطباء الجدد، وتيسير الإجراءات الخاصة باستلامهم للعمل، بما يضمن سرعة اندماجهم في المنظومة الصحية، وسد احتياجات العمل بالمواقع الطبية المختلفة وفقاً لخطة التوزيع، علما بأنه سيتم تسليم باقي الأطباء اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفقاً للجدول الذي سيتم نشره على الصفحة الرسمية للمديرية يوم الجمعة المقبل.