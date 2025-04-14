لميس الحديدي: زيارة الرئيس السيسي للكويت مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل جولته الخليجية، إذ وصل إلى دولة الكويت اليوم، وكان في استقباله أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعد الخامسة للسيد الرئيس إلى الكويت.

قمة ثنائية بين الرئيس السيسي وأمير الكويت

وأوضحت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع على شاشة «ON»، أنه من المتوقع عقد قمة ثنائية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أشارت إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى في وقت سابق زيارته إلى قطر، التي اختُتمت ببيان مشترك جرى الإعلان خلاله عن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، تُنفذ خلال المرحلة الأولى من التعاون الاستثماري.

ولفتت الحديدي إلى أن الفترة الحالية تشهد حراكًا حكوميًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية يتجلى في زيارات السيد الرئيس الخليجية، إلى جانب استقبال القاهرة وفدًا سعوديًا كبيرًا يضم 100 من رجال الأعمال وأعضاء غرفة التجارة السعودية، إذ كان في استقبالهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

واختتمت بالإشارة إلى بُعد ثقافي مهم في زيارة الدوحة، إذ أعلنت قطر دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لرئاسة منظمة اليونسكو، معلقة: «هذه خطوة مهمة لأن العناني يخوض معركة كبيرة للوصول إلى هذا المنصب في أكتوبر المقبل».