وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف «حياة كريمة» وملف التصالح بالدقهلية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة أهم الملفات بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وبحث احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

مبادرة رئاسية

في بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والإجراءات الخاصة بتشغيل المشاريع التي تم الانتهاء منها بقرى مركز شربين واستفادة المواطنين منها ، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه باقي المشروعات لوضع حلول سريعة من أجل الانتهاء منها بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وأشارت «عوض» إلى حرص الحكومة على الانتهاء من كل مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتجهيز لبدء المرحلة الثانية مع بداية العام المالي المقبل، لافتة إلى أهمية الاستمرار في تسليم وتشغيل المشروعات التي جرى الانتهاء منها أولا بأول، بما يسهم في دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها.

تعريفة الركوب

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة جهود محافظة الدقهلية، الوضع بالمواقف ومحطات الوقود على مستوى المحافظة للوقوف على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وخطوط السير وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى قيام بجولات ميدانية مستمرة على المواقف المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة، والانتهاء من لصق أجرة الركوب لكل الخطوط الداخلية والخارجية لسيارات النقل الجماعي.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية معدلات ومؤشرات الأداء في ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكدة ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد في هذا الملف المهم، والانتهاء من فحص كل الطلبات المقدمة في أسرع وقت، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.

وقال اللواء طارق مرزوق ان هناك متابعة يومية لملف التصالح على مستوي مراكز ومدن المحافظة لسرعة إنجاز كافة ملفات التصالح ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية بالإضافة إلى المرور على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى شكاوي وطلبات المواطنين وسرعة حلها.

وفى ختام اللقاء بحثت الدكتورة منال عوض مع اللواء طارق مرزوق آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، الموزعة على قطاعات النقل، البيئة، التنمية المحلية، الدعم الفني، والخدمات المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع سرعة تجهيز المستخلصات الدالة على التنفيذ لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية.