وزيرة التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارت

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم مع المحافظين، الإجراءات التي اتخذتها المحافظات بشأن تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة (الخطوط الداخلية والخارجية) وتشمل (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي).

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المرور و مباحث المرور والمواقف والأزمات والتموين، وتشكيل لجان تعديل التعريفة الجديدة، لاعتماد تعديل تعريفة الركوب للسيارات بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.

المتابعة المستمرة مع غرف العمليات

وأشارت إلى أنه جرى توجيه مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، وغرفة العمليات وإدارة الأزمات، بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لتطورات الموقف على مدار اليوم، والتأكد من انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود.

التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة مرور القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومباحث المرور ومدير المواقف، على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، وتكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالاشتراك مع إدارات التموين، بمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.

وشددت على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين، وتحديد أسعار السرفيس داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي للمحافظات، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواق.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بجميع محافظات الجمهورية وكذا مبادرة صوتك مسموع بالوزارة، لتقديم أي شكوى على رقم الواتساب ( 01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ورقم الخط الساخن 15330 والبريد الإلكترونى للوزارة.