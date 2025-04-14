اعرف أسعار وأسلوب سداد حجز وحدات جنة وسكن مصر وديارنا من كراسة الشروط

كشفت كراسة الشروط لشقق الإسكان الجديدة بمشروعات ديارنا وسكن مصر وجنة وإسكان متنوع بعدد 35088 وحدة سكنية عن الشروط المالية والأسعار.

ونرصد في السطور التالية الشروط المالية مع العلم أن مقدم جدية الحجز 150 ألف جنيه في حال الرغبة في حجز شقق جنة وسكن مصر وإسكان متنوع ويكون 200 ألف في حال الرغبة في حجز شقق ديارنا، فيما تكون المصروفات الإدارية لجميع المشروعات ألف جنيه.



الشروط المالية

أولا: الأسعار

أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

وديعة الصيانة المقررة 10% من قيمة الوحدة يتم سدادها عند التعاقد.

يتم تحديد قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالى ويتم عمل التسوية فى نهاية العام.

يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (غاز -كهرباء مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

ثانيا: أسلوب السداد

سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 150 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه، بالإضافة الى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزاة-

عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية : -

* التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق ACH . (HDBKEGCAXXX سويفت (سويفت كود •

التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان.

السداد الفورى

السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: -

* رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية.

* اسم المستفيد من التحويل: اسم المتقدم للحجز رباعي.

في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى الملفة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

ثالثا: نظام سداد باقي قيمة الوحدة

* يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + %0.5 لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء فترة الحجز.

* يتم سداد قيمة 10% بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.



باقي ثمن الوحدة (الـ70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل، يستحق القسط الاول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات أجلة بها قبل الاستلام.

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 0.5%+ 2% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها وبما لا يقل عن قيمة قسط لاحق يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.