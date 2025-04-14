150 ألف جنيه مقدم.. كل ما تريد معرفته عن طرح شقق الإسكان غدا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح شقق الإسكان وعددها 35 ألفا و88 وحدة غدا لمختلف شرائح المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن طرح شقق الإسكان غدا، بحسب تصريحات المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لـ«الوطن».

المشروعات السكنية لمتوسطي الدخل وفوق المتوسط والفاخر

يمكن التقديم من خلال موقع بنك التعمير والإسكان الرسمي التابع للوزارة من خلال عمل حساب وكلمة مرور، وبعد ذلك الاطلاع على كراسة الشروط المتوفرة مجانية وعمل استمارة حجز حتى يتم إرسال كود خاص للمتقدم لدفع مقدم جدية الحجز 150 ألف جنيه سواء إلكترونيا أو من فروع البنك.

يمكن للمتقدم دفع جدية الحجز بداية من يوم 15 أبريل وحتى 15 مايو، وبعد ذلك يتم فرز الاستمارات للمتقدمين خلال شهر تقريبا ثم الإعلان عن فتح باب طرح وحدات الإسكان في يونيو حسب المدينة أو المحافظة وحينها يمكن للشخص الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان وحجز الشقة المرغوب فيها والدور والرقم بحسب اختياره سابقا من خلال كراسة الشروط، ويجب العلم أن إمكانية الحصول الوحدة يكون بأسبقية الحجز حينها.

الطرح الجديد في 19 مدينة جديدة و6 محافظات أي إجمالي 25 محافظة من بينها القاهرة الجديدة وأكتوبر والإسماعيلية والمنصورة الجديدة والمطرية والمقطم وسوهاج وبني سويف وحدائق العاصمة وغيرها، و⁠المشروعات منها الجاهز للتسليم الفوري وأخرى نحو عامين، ومتنوعة بين ديارنا وجنة وإسكان متنوع.