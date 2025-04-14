خطوة بخطوة.. كراسة الشروط تكشف عن طرق سداد شقق الإسكان الجديدة

يبدأ التقديم على شقق الإسكان الجديدة من مشروعات جنة وسكن مصر وديارنا وإسكان متنوع بعدد 35088 وحدة سكنية اعتبارا من 15 أبريل وحتى 15 مايو وذلك بالنسبة لاستمارة الحجز ودفع مقدم جدية الحجز.

ونرصد في السطور التالية طرق سداد شقق الإسكان الجديدة بحسب كراسة الشروط.

طرق السداد

يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 200 ألف جنيه أو 150 ألف جنيه حسب نوع المشروع دفعة واحدة وغير مجزأة - على أن يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط فى التقديم على وحدات الإسكان.

يتمثل المبلغ 200 ألف جنيه أو 150 ألف جنيه جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا ترد - ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستعارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع المهندسين

أحد طرق السداد التالية: -

- التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق ACH

- سويفت (سويفت كود .(HDBKEGCAXXX

- التحويل من حساب داخلى ببنك التعمير والإسكان.

- السداد عن طريق فورى (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS.

- ⁠في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المطنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

* سيتم ارسال رسالة SMS تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من القيام بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان كما يمكن للعميل القيام بالاستعلام عن حالة الاستمارة على الموقع وفي حالة عدم تغيير الحالة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 17404

(hdb-reservation@hdb.egy.com) او عبر البريد الالكتروني

الخطوة الثانية المراجعة الداخلية

من يوم الأحد الموافق 18/05/2025 حتى يوم الاثنين الموافق 30/06/2025

تتم إجراءات المراجعة بمعرفة البنك داخليا

سوف يتم إرسال رسالة نصية SMS للعملاء المخالفين خلال فترة المراجعة

الخطوة الثالثة : الحجز الإلكتروني online

* سيتم الإعلان لاحقا عن موعد إجراء الحجز الإلكتروني online وإرسال رسالة نصية SMS

للعملاء المتقدمين المطابقين للشروط والأحكام.