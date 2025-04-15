احتضن عقد قران ليلى أحمد زاهر.. معلومات مدهشة عن قصر محمد علي بالمنيل

احتضن عقد قران ليلى أحمد زاهر.. معلومات مدهشة عن قصر محمد علي بالمنيل

احتضن عقد قران ليلى أحمد زاهر.. معلومات مدهشة عن قصر محمد علي بالمنيل

كتبت: عبير خالد

في أجواء عائلية مميزة، احتفلت النجمة الشابة ليلى أحمد زاهر بعقد قرانها على الفنان الموهوب هشام جمال، بعد قصة حب جمعتهما خلال الفترة الماضية، وأُقيمت مراسم الزواج داخل قصر محمد علي بالمنيل، أحد أجمل المعالم التاريخية في القاهرة، ما أثار فضول الجمهور للتعرف على سحر هذا المكان العريق.

قصر محمد علي في المنيل

وبحسب وزارة السياحة والآثار، فإن قصر الأمير محمد علي بالمنيل من أروع المتاحف التاريخية في مصر، وشهد مؤخرًا عقد قران ليلى أحمد زاهر، ويعكس القصر فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد، الذي يمزج بين الطراز الإسلامي الحديث، وتأثيرات فنية من المدارس الفارسية والمملوكية، إلى جانب زخارف سورية ومغربية وأندلسية، ولمسة عثمانية واضحة، ما يجعله تحفة فنية متكاملة.

مكونات قصر محمد علي

وأنشأ الأمير محمد علي توفيق قصر المنيل في الفترة ما بين 1319- 1348هــ و1900- 1929م، ويتكون من سور خارجي يحيط بمدخل القصر، ويضم داخل أسواره سراي الاستقبال، برج الساعة، السبيل، المسجد، متحف الصيد، سراي الإقامة، سراي العرش، المتحف الخاص، والقاعة الذهبية، إلى جانب الحديقة الرائعة المحيطة بالقصر والفريدة من نوعها، والذي كان مميزًا لإقامة عقد قران النجمة الشابة ليلى أحمد زاهر والنجم هشام جمال، وفقًا للوزارة.

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