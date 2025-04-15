إعلام عبري: 3500 أكاديمي إسرائيلي يوقعون على عريضة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
إعلام عبري: 3500 أكاديمي إسرائيلي يوقعون على عريضة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 3000 من العاملين بوزارة التربية والتعليم وقعوا على عريضة تطالب بإعادة المحتجزين ووقف الحرب في غزة، وأكثر من 200 من الجنود وقدامى المحاربين بسلاح البحرية يدعون لإعادة المحتجزين في غزة، ولو مقابل وقف الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
وأضافت وسائل الإعلام، أن 3500 أكاديمي إسرائيلي يوقعون على عريضة تدعو إلى إعادة المحتجزين في غزة حتى لو كان الثمن وقف الحرب فورا، ويؤكدون أن الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، واستمرارها سيؤدي لمقتل محتجزين وجنود، وأن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة المحتجزين.