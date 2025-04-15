استعداد صحي وآمن.. نصائح «القومي للتغذية» لضيوف الرحمن قبل السفر لأداء الحج
استعداد صحي وآمن.. نصائح «القومي للتغذية» لضيوف الرحمن قبل السفر لأداء الحج
كتبت: انتصار الغيطاني
نصائح للحجاج قبل السفر لأداء مناسك الحج
وذكر المعهد القومي للتغذية عبر منشور على موقعه الرسمي عددًا من النصائح الغذائية للحجاج المقبلين على السفر، تساعدهم على تحمل مجهود السفر والانتقالات خلال أداء مناسك الحج، وتتضمن كلا من:-
- الحرص على تناول وجبات معتدلة وليست ثقيلة خلال فترة أداء المناسك، لتجنب الإصابة بالتخمة وثقل الحركة.
- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تسبب حالات الانتفاخ، وأيضا الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدسمة المشبعة بالدهون.
- لا داعي لتناول المشروبات الغازية لاحتوائها على نسب عالية من السكريات، ويفضل العصائر الطازجة او الخالية من المواد الحافظة.
- الابتعاد عن تناول المشروبات الساخنة مثل المنبهات «الشاي - القهوة - النسكافيه» وغيرها، لأنها تسبب جفاف الجسم والعطش الشديد.
- الحرص بشكل يومي على تناول كميات كافية من السوائل، لتعويض السوائل المفقودة خلال أداء المناسك.
تعليمات مهمة للحجاج قبل السفر
وأصدرت المملكة العربية السعودية عددًا من التعليمات المهمة التي يجب أن يلتزم بها الحجاج هذا العام، للمحافظة على سلامتهم خلال أداء المناسك، وتتضمن الآتي:
- ممنوع الافتراش والجلوس على الطرق العامة خلال أداء مناسك الحج.
- ممنوع التزاحم خلال أداء المناسك.
- ممنوع الجلوس تحت أشعة الشمس المباشرة لتجنب الإصابة بضربات الشمس.