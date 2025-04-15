استعداد صحي وآمن.. نصائح «القومي للتغذية» لضيوف الرحمن قبل السفر لأداء الحج

كتبت: انتصار الغيطاني

في ظل استعداد آلاف المصريين من جميع محافظات الجمهورية للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج الأعظم وذلك منذ منتصف الشهر المقبل، إذ تبدأ أفواج حج الداخلية والجمعيات الأهلية ووزارة التضامن، وشركات السياحة المختلفة، في الوصول تدريجيًا إلى المملكة العربية السعودية، ونظرًا لما يتطلبه أداء مناسك الحج من مجهود بدني كبير، خاصة على فئات كبار السن والأطفال، إذ يكون مرهقا وشاقا على بعضهم، وجه المعهد القومي للتغذية عددًا من النصائح والإرشادات المهمة للمسافرين من الحجاج لأداء مناسك الحج.

نصائح للحجاج قبل السفر لأداء مناسك الحج

وذكر المعهد القومي للتغذية عبر منشور على موقعه الرسمي عددًا من النصائح الغذائية للحجاج المقبلين على السفر، تساعدهم على تحمل مجهود السفر والانتقالات خلال أداء مناسك الحج، وتتضمن كلا من:-

الحرص على تناول وجبات معتدلة وليست ثقيلة خلال فترة أداء المناسك، لتجنب الإصابة بالتخمة وثقل الحركة.

الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تسبب حالات الانتفاخ، وأيضا الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدسمة المشبعة بالدهون.

لا داعي لتناول المشروبات الغازية لاحتوائها على نسب عالية من السكريات، ويفضل العصائر الطازجة او الخالية من المواد الحافظة.

الابتعاد عن تناول المشروبات الساخنة مثل المنبهات «الشاي - القهوة - النسكافيه» وغيرها، لأنها تسبب جفاف الجسم والعطش الشديد.

الحرص بشكل يومي على تناول كميات كافية من السوائل، لتعويض السوائل المفقودة خلال أداء المناسك.

تعليمات مهمة للحجاج قبل السفر

وأصدرت المملكة العربية السعودية عددًا من التعليمات المهمة التي يجب أن يلتزم بها الحجاج هذا العام، للمحافظة على سلامتهم خلال أداء المناسك، وتتضمن الآتي:

- ممنوع الافتراش والجلوس على الطرق العامة خلال أداء مناسك الحج.

- ممنوع التزاحم خلال أداء المناسك.

- ممنوع الجلوس تحت أشعة الشمس المباشرة لتجنب الإصابة بضربات الشمس.