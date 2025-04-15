المتر يبدأ من 15800 جنيه.. اعرف أسعار وعدد شقق الإسكان بمشروع ديارنا في 15 مدينة

المتر يبدأ من 15800 جنيه.. اعرف أسعار وعدد شقق الإسكان بمشروع ديارنا في 15 مدينة

المتر يبدأ من 15800 جنيه.. اعرف أسعار وعدد شقق الإسكان بمشروع ديارنا في 15 مدينة

كشفت كراسة الشروط لشقق الإسكان بمشروع ديارنا الجديد، المتوفرة على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان عن جميع المواصفات والأسعار وطرق السداد في عدد 15 مدينة.

أسعار وعدد شقق الإسكان بمشروع ديارنا في 15 مدينة

ونرصد في السطور التالية سعر المتر في 15 مدينة وعدد الوحدات بحسب كراسة شروط شقق وزارة الإسكان فيما يمكن الاطلاع عليها ودفع مقدم جدية الحجز خلال شهر بداية من اليوم وحتى 15 مايو.

- سعر المتر في حدائق أكتوبر 18900 جنيه وعدد الوحدات 468 وحدة سكنية.
- سعر المتر في القاهرة الجديدة 20 ألف جنيه وعدد الوحدات 312 وحدة سكنية.
- سعر المتر في العبور الجديدة 18700 جنيه وعدد الوحدات 416 وحدة سكنية.
- سعر المتر في بدر 18300 جنيه، وعدد الوحدات 520 وحدة سكنية.
- سعر المتر في حدائق العاصمة 18300 جنيه وعدد الوحدات 312 وحدة سكنية.
- سعر المتر في العاشر من رمضان 18100 جنيه وعدد الوحدات 520 وحدة سكنية.
- سعر المتر في السادات 17500 جنيه وعدد الوحدات 1196 وحدة سكنية.
- سعر المتر في برج العرب الجديدة 17700 جنيه وعدد الوحدات 702 وحدة سكنية.
- سعر المتر في بني سويف الجديدة 16800 جنيه وعدد الوحدات 390 وحدة سكنية.
- سعر المتر في المنيا الجديدة 16900 جنيه وعدد الوحدات 1066 وحدة سكنية.
- سعر المتر في أسيوط الجديدة 16500 جنيه وعدد الوحدات 782 وحدة سكنية.
- سعر المتر في ناصر الجديدة غرب أسيوط 16 ألف جنيه وعدد الوحدات 754 وحدة سكنية.
- سعر المتر في سوهاج الجديدة 16500 جنيه وعدد الوحدات 2548 وحدة سكنية.
- سعر المتر في غرب قنا 15800 جنيه وعدد الوحدات 260 وحدة سكنية.
- سعر المتر في طيبة الجديدة 16 ألف جنيه وعدد الوحدات 494 وحدة سكنية.

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