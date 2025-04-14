تفاصيل 5 شروط عقارية لشقق الإسكان الاجتماعي

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 35088 وحدة سكنية في 9 مدن جديدة و6 محافظات بمشروعات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع وبمساحات تبدأ من 100 متر إلى 180 مترا.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل الشروط العقارية لشقق الإسكان الاجتماعي حسب كراسة الشروط.



التخصيص شخصى

* التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كل المستحقات حتى تاريخ تقديم طلب التنازل والمصاريف المقررة واستكمال الإجراءات بما تقضى به المادة (29 -22) من اللائحة العقارية المنظمة بالهيئة.



قانون البناء الموحد

* ⁠في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة ويتم الصرف من عائد الوديعة علي الأمن والنظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطا أساسيا للتعاقد على الوحدة على أن يتم عمل التسوية المالية في نهاية كل عام والتزام المخصص له الوحدة بسداد فرق تكاليف الصيانة الزائدة عن عائد الوديعة بجهاز المدينة المختص.

- تحدد مصاريف الصيانة سنوياً وتختلف من وحدة إلى أخرى طبقاً لمساحتها والدور الواقعة به.

- ⁠يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الاول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

* جميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لآثارها قانونا، طالما كانت مرسلة على (عنوان أو بريد إلكتروني أو SIS) لصاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.