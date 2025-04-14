من كراسة الشروط.. اعرف تفاصيل حالات إلغاء التخصيص لشقق الإسكان الجديدة

كشفت كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة عن تفاصيل مواصفات وأسعار ومساحات 35088 وحدة سكنية في مشروعات متعددة بين ديارنا وجنة وإسكان متنوع، ومن بينها حالات إلغاء التخصيص نرصدها في السطور التالية بالتفاصيل.

حالات إلغاء التخصيص

* في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

- بناء على طلب المخصص له الوحدة.

- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ50% بالإضافة الى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

- عدم سداد قسطين متتاليين من (الدفعات / الأقساط) طبقاً لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

المبالغ التى يتم خصمها من المبالغ المسددة فى حالة الغاء التخصيص قبل الاستلام هى: -

* يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

المبالغ التى يتم خصمها من المبالغ المسددة فى حالة الغاء التخصيص بعد الاستلام هى: -

* يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية.