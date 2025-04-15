متحدث «الإسكان»: طرح 400 ألف وحدة للحجز خلال ساعات

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنّ المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن قبل أسبوعين في مؤتمر صحفي، عن أكبر طرح في وزارة الإسكان بنحو أكثر من 400 ألف وحدة سكنية، موضحا أنّ الموقع سيبدأ العمل خلال ساعات لحجز المرحلة الأولى من المشروع.

إتاحة الحجز في الطرح الجديد للوحدات السكنية

وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحجز في الطرح الجديد للوحدات السكنية سيكون ميسر بشكل كبير للراغبين في الحجز، معلقا: «لدينا أكثر من مشروع متنوع في الحجز في هذه المرة بمساحات مختلفة في مدن كثيرة، أي أكثر من 15 مدينة جديدة، ونحو 3 محافظات على مستوى الجمهورية».

مشروع «ديارنا» موجود في 15 مدينة جديدة

وتابع أنّ الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان يتيح سرعة الدخول عليه من قبل الحاجزين لتحميل كراسة الشروط، ووزير الإسكان أعلن سابقا عن مشروع جديد «ديارنا» موجود في 15 مدينة جديدة، كما يضم إسكان حر ومميز ومتنوع في أكثر من محافظة.