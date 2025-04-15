أسعار شقق الإسكان في مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 35 ألفا و88 وحدة سكنية في مختلف المشروعات، سواء ديارنا أو جنة أو سكن مصر أو إسكان حر أو إسكان متنوع، ويمكن دفع مقدم جدية الحجز بداية من اليوم حتى يوم 15 مايو.

وترصد السطور التالية أسعار شقق الإسكان في مشروعات جنة وسكن مصر وإسكان حر وعدد الوحدات في كل مدينة، بحسب كراسة الشروط المتوفرة عبر موقع التقديم، وهو بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان.

أسعار شقق الإسكان في جنة

ـ سعر المتر في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة 17 ألفا و500 جنيه وعدد الوحدات 5300 وحدة سكنية.

أسعار شقق الإسكان في سكن مصر

- سعر المتر في مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة 15 ألفا و900 جنيه وعدد الوحدات 1000 وحدة سكنية.

أسعار شقق إسكان حر

- سعر المتر في السويس الجديدة إسكان حر 12 ألفا و100 جنيه وعدد الوحدات 2064 وحدة سكنية.