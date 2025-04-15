150 ألف جنيه مقدم حجز.. تفاصيل شقق الإسكان الجديدة في 3 محافظات

150 ألف جنيه مقدم حجز.. تفاصيل شقق الإسكان الجديدة في 3 محافظات

150 ألف جنيه مقدم حجز.. تفاصيل شقق الإسكان الجديدة في 3 محافظات

يبدأ اليوم طرح شقق الإسكان الجديدة، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 35088 وحدة سكنية في مختلف المشروعات، من بينها 16038 وحدة سكنية في مشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية، أهالينا، بشاير)، ويمكن دفع مقدم جدية الحجز بسعر 150 ألف جنيه بالإضافة إلى ألف جنيه مصروفات إدارية

وكشفت كراسة الشروط المتوفرة على موقع بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان عن أسعار شقق الإسكان المتنوع وهو ما نرصده في السطور التالية.

أسعار شقق الإسكان المتنوع

- سعر المتر في إسماعيلية 12 ألف جنيه، وعدد الوحدات 7480 وحدة سكنية.

- سعر المتر في السلام أهالينا 20 ألف جنيه، وعدد الوحدات 3212 وحدة سكنية.

سعر المتر في المطرية

  • سعر المتر في المطرية أهالينا 25 ألف جنيه، وعدد الوحدات 2924 وحدة سكنية.

  • سعر المتر في القباري الإسكندرية بشاير 15 ألف جنيه، وعدد الوحدات 2422 وحدة سكنية.

الإسكان الإسكان

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا