150 ألف جنيه مقدم حجز.. تفاصيل شقق الإسكان الجديدة في 3 محافظات

يبدأ اليوم طرح شقق الإسكان الجديدة، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 35088 وحدة سكنية في مختلف المشروعات، من بينها 16038 وحدة سكنية في مشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية، أهالينا، بشاير)، ويمكن دفع مقدم جدية الحجز بسعر 150 ألف جنيه بالإضافة إلى ألف جنيه مصروفات إدارية

وكشفت كراسة الشروط المتوفرة على موقع بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان عن أسعار شقق الإسكان المتنوع وهو ما نرصده في السطور التالية.

أسعار شقق الإسكان المتنوع

- سعر المتر في إسماعيلية 12 ألف جنيه، وعدد الوحدات 7480 وحدة سكنية.

- سعر المتر في السلام أهالينا 20 ألف جنيه، وعدد الوحدات 3212 وحدة سكنية.

سعر المتر في المطرية