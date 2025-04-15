جوتيريش: 70% من غزة تخضع لأوامر تهجير إسرائيلية أو ضمن منطقة حظر دخول

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والمرافق الصحية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي، مؤكدًا تناقص الإمدادات الطبية بقطاع غزة، بينما تكتظ المستشفيات بأعداد كبيرة من الضحايا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «جوتيريش»، أن 70% من غزة تخضع لأوامر تهجير إسرائيلية أو ضمن منطقة حظر دخول، وإسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو غيرها من الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من 7 أسابيع.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن العواقب الإنسانية في غزة وخيمة إذ ينفد مخزون الغذاء ويتراجع إنتاج المياه بشكل حاد وتستنفد مواد الإيواء بشكل شبه كامل.