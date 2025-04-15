رئيس قطاع «بريد القاهرة»: اليوم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة

قال عادل عايش رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة، إنّ مكتب بريد القاهرة الرئيسي يعد من أقدم وأعرق المكاتب على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تنفيذا لتعليمات داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ستصرف معاشات «تكافل وكرامة» اليوم بالزيادة التي أقرتها الدولة المصرية لدعم الفئات المستحقة.

استقبال كافة الفئات المستحقة لمعاش «تكافل وكرامة»

وأضاف «عايش»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه جرى تغذية ماكينات الصرافات الآلي على مستوى الجمهورية وليس في مكتب بريد القاهرة الرئيسي فقط، إذ جرى استقبال كافة الفئات المستحقة لمعاش «تكافل وكرامة» تنفيذا للتوجهيات على مستوى الجمهورية لصرف دعم الدولة المصرية لهذه الفئات.

مكتب بريد القاهرة يقدم خدمات من خلال 34 شباكا

وتابع: «تقدم الخدمات في مكتب بريد القاهرة من خلال 34 شباكا، لتقديم الخدمة المالية والبريدية وجميع خدمات مصر الرقمية، إلى جانب توفير نوافذ مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، بهدف تحقيق التيسير وسهولة صرف المعاشات والحصول على المستحقات من معاش تكافل وكرامة بما في ذلك الزيادة التي أقرتها الدولة المصرية لدعم هذه الفئات وتقدر بنسية 25%».