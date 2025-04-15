إعلام فلسطيني: 700 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى مع ثالث أيام عيد الفصح

أفادت مصادر فلسطينية بأن 700 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، اليوم، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ثالث أيام «عيد الفصح اليهودي».

وفرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، أن الاقتحامات تخللتها جولات وطقوس استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، من بينها أداء رقصات علنية وترديد الترانيم، وفقا لـ وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الرقص والغناء قرب باب الأسباط

وبينت مقاطع مصورة إقدام مجموعة من المستوطنين على الرقص والغناء قرب باب الأسباط، الذي شهد احتشاد المئات في انتظار تسهيل اقتحامهم للمسجد الأقصى، فيما استباح الآلاف منطقة حائط البراق بداعي أداء الصلوات، فيما فرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد الأقصى ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

اقتحامات مستمرة للأقصى خلال فترة «عيد الفصح»

وشهد المسجد الأقصى، أمس الاثنين، اقتحاما واسعا شارك فيه 1149 مستوطناا، أدى عدد منهم طقوس «بركات الكهنة» وهي شعائر توراتية تقليدية ترافق عادة تقديم «القرابين»، وأطلقت جماعة «جبل الهيكل في أيدينا» المتطرفة حملات ترويجية لتشجيع المستوطنين على اقتحام الأقصى، شملت توفير مواصلات بأسعار مخفضة وتنظيم جولات مجانية، ضمن ما أسمته «أيام الاقتحامات المركزية» خلال فترة «عيد الفصح».