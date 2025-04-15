ضبط 15 طن دقيق في حملات أمنية خلال 24 ساعة

ضبط 15 طن دقيق في حملات أمنية خلال 24 ساعة

ضبط 15 طن دقيق في حملات أمنية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال حملات تستهدف ضبط محاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، والبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عنه.

أسفرت الحملات التموينية الموسعة التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث جرى ضبط نحو 15 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الجهود لضبط المخالفين وضمان استقرار الأسواق.

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