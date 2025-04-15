إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة عيترون، إحدى قرى قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوب لبنان، بـ3 صواريخ موجهة، أسفرت عن إصابة شخصين وفق وسائل إعلام لبنانية.

عيتا الشعب

قوات الاحتلال تطلق رشقات رشاشة على ميس الجبل

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الماضية، رشقات رشاشة باتجاه الحي الشرقي في بلدة ميس الجبل هي إحدى قرى قضاء مرجعيون بالنبطية

وذكرت كانت منظمة الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 71 مدنيا، استشهدوا بالضربات الإسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي، موضحة أن من بين الشهداء 14 امرأة و9 أطفال، وهناك أكثر من 92 ألف شخص لا زالوا نازحين من منازلهم.

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