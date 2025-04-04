خبير عسكري: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم يعد صالحا حاليا

خبير عسكري: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم يعد صالحا حاليا

خبير عسكري: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم يعد صالحا حاليا

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ ما يشهده لبنان من تصعيد إسرائيلي، أصبح أمرًا متكررًا ومتوقعًا، خاصة في ظل تعثر تنفيذ القرار الدولي 1701، وتباطؤ مقاربات الدولة اللبنانية واللجنة الخماسية المعنية بالوضع الحدودي، ما يزيد من المعاناة والكوارث التي تطال الشعب اللبناني، داعيًا الدولة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات فورية من طرف واحد لتنفيذ الاتفاقات الدولية ورسم مسار تفاوضي واضح، حتى ولو عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

لبنان يمر بمرحلة خطيرة

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان يمر بمرحلة خطيرة ومفترق طرق، في ظل تصعيد المواجهة بين إسرائيل ومحور المقاومة، خصوصًا بعد الضربات في غزة واليمن، مؤكدًا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم يعد صالحًا للمرحلة الحالية، موضحًا أن حزب الله يدرس الرد في الوقت الحالي، لكن التحديات المتزايدة قد تدفع بالأمور نحو التصعيد.

وفيما يتعلق بالغارة الأخيرة التي استهدفت قياديًا فلسطينيًا في صيدا، وليس من حزب الله، أوضح أن ذلك يعكس انتقال إسرائيل إلى ضرب كل أذرع المحور، وليس حزب الله فقط، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا إقليميًا واضحًا بإنهاء وجود حماس وتقليص نفوذ القوى المتحالفة مع إيران في المنطقة.

الولايات المتحدة لا تعتبر إيران تهديدًا

وأكد أن الهدف الأساسي هو الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران قد تُظهر ليونة في المرحلة المقبلة وتجلس على طاولة التفاوض، بعد أن تخسر الكثير من أوراقها العسكرية الإقليمية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر إيران تهديدًا وجوديًا، لكنها تسعى لتعديل الشروط والتفاهمات معها بعد كسر نفوذها في عدة جبهات.

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