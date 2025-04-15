أوس أوس ضيف شرف فيلم أحمد وأحمد بطولة السقا وفهمي

كتب: أحمد عبد الرحمن

يعيش الفنان أوس أوس حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية، إذ يشارك في أكثر من عمل سينمائي بين المشاركات الرئيسية والظهور كضيف شرف، وسط تفاعل إيجابي من الجمهور مع أدواره المتنوعة.

أوس أوس ضيف شرف فيلم أحمد وأحمد

وقال أوس أوس في تصريحات خاصة لـ «الوطن»:«أظهر كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، من بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، مؤكداً سعادته بالتعاون معهما في هذا العمل الجديد، والذي يُنتظر أن يُعرض خلال الفترة المقبلة.

ومازح أوس أوس أحمد فهمي قائلا:«سبتني المرة دي عشان تشتغل مع أحمد السقا، قولي في أية زيادة عني ها، مانا بعمل أكشن وبعمل كل حاجة، ربنا يوفقهم يارب والفيلم يكسر الدنيا».

مشاركة أوس أوس في فيلم الصفا ثانوية بنات

وفي سياق آخر، يشارك أوس أوس في فيلم «الصفا ثانوية بنات»، الذي يُعرض حاليًا في السينمات داخل مصر وعدد من الدول العربية، والتى تدور أحداثه حول (هشام أبو طويلة) الذي يكره النساء والجنس الناعم ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، حيث يجد نفسه مجبرًا على تدريب فريق نسائي بالمدرسة للمشاركة في بطولة كرة سلة بهدف الفوز بجائزة كبيرة قد تُنقذ المدرسة من الإفلاس.