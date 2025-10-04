«أوس أوس» مدرس ألعاب: أنا و«ربيع» بيننا كيميا.. وأنتظر «موضوع حلو» يعيدني للدراما

«أوس أوس» مدرس ألعاب: أنا و«ربيع» بيننا كيميا.. وأنتظر «موضوع حلو» يعيدني للدراما

«أوس أوس» مدرس ألعاب: أنا و«ربيع» بيننا كيميا.. وأنتظر «موضوع حلو» يعيدني للدراما

أبدى النجم محمد أسامة، الشهير بـ«أوس أوس» سعادته بطرح فيلم «الصفا ثانوية بنات» فى دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربى، خلال موسم عيد الفطر، معرباً عن تمنياته أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد. وقال «أوس أوس»، لـ«الوطن»، إنه يقدم خلال أحداث الفيلم شخصية مُدرس ألعاب داخل مدرسة للبنات، ثم يعلم أن المدرسة تحتاج إلى مدرب لكرة السلة، فيقوم بالتواصل مع صديقه على ربيع، ويخبره بأن يأتى من الصعيد إلى القاهرة للعمل فى المدرسة.

واعتبر أن التجربة فى «الصفا ثانوية بنات» كانت صعبة للغاية، ومرهقة فى التصوير، مشيراً إلى أنهم كانوا يقومون بالتصوير داخل مدرسة، حيث يبدأ التصوير منذ الصباح الباكر، ويستمر حتى نهاية اليوم، وأضاف أنهم كانوا أيضاً يستمتعون بالتصوير داخل المدرسة، لأنهم تذكروا أيام الدراسة.

هنصور فيلم الساحل الشرير الفترة القادمة ومتوقع طرحه فى الصيف

وعن تعاونه مع على ربيع، قال «أوس أوس»: «أنا وعلى ربيع إخوات، وخلاص بقينا عارفين بنشتغل إزاى مع بعض، وإحنا بينا كيميا خاصة، علشان بنشتغل مع بعض من زمان، وعندنا كمان فيلم هنبدأ تصويره اسمه (الساحل الشرير)، خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يطرح خلال موسم الصيف»، وتابع أنه ابتعد عن الدراما فى الوقت الحالى لأنه يركز على الوجود فى السينما، وأنه ينتظر «موضوع حلو» حتى يعود مرة أخرى للدراما.

وعن فيلم «أحمد وأحمد»، الذى يجمع بين النجم أحمد السقا وأحمد فهمى، قال «أوس أوس» مازحاً: «أحمد فهمى المرة دى سابنى وراح لأحمد السقا، مش عارف إيه الفرق بينه وبينى يعنى، عموماً ربنا يكتب ليهم الخير كله، والفيلم ينزل ويكسر الدنيا كلها، لأن الاتنين إخواتى وبحبهم».

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